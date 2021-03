Vídeo: homem corre pelado por ruas de Belo Horizonte

O homem pelado age naturalmente e parece não se importar com as outras pessoas

Na manhã desta quinta-feira (25), um homem foi flagrado correndo completamente nu por ruas da Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com um gorro na cabeça, o corredor estava se exercitando sem roupas e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Tudo foi gravado pelo personal trainer Victor Nébias, que compartilhou as imagens nas redes sociais. O homem pelado age naturalmente e parece não se importar com as outras pessoas. No vídeo ele aparece com um short nas mãos.

“No meio do pagode, na tora. Ê lasqueira”, disse Vitor no vídeo. Vale ressaltar que andar pelado na rua é considerado atentado ao pudor e a Polícia Militar não registrou nenhuma ocorrência sobre o fato.