VÍDEO: helicóptero é sequestrado para resgate de detento no RJ

Por meio de um código, o policial conseguiu avisar autoridades da aviação que estava ocorrendo uma “interferência indevida” a bordo

No domingo (19), criminosos tentaram sequestrar um piloto de helicóptero para resgatar um detento no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Conforme o piloto e policial civil Adonis Lopes, os bandidos contrataram um passeio para sobrevoar uma praia em Angra dos Reis.

De acordo com o Jornal Extra, na volta do passeio, dois homens ameaçaram o piloto com uma arma e pediram para que ele voasse em direção ao complexo penitenciário de Bangu.

Por meio de um código, o policial conseguiu avisar autoridades da aviação que estava ocorrendo uma “interferência indevida” a bordo. O policial também simulou uma pane e tentou aterrisar no 14º BPM (Bangu).

Após muita conversa e ameaças dentro da cabine, o piloto conseguiu um acordo com os bandidos. Os criminosos foram deixados em uma zona de mata, em Niterói (RJ).

A polícia fez um cerco na região, mas ainda não localizou os bandidos. O caso foi registrado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Por meio das redes sociais, o o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, parabenizou o policial. “Acabo de ligar para o piloto da Polícia Civil, Adônis Lopes para parabenizá-lo pelo ato heróico, representando toda corporação. Rendido e forçado a voar para o Complexo de Bangu, realizou manobra de extrema coragem, jogando por terra o plano dos criminosos. Bravo guerreiro”, escreveu.