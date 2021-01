Vídeo: gatas nadam no mar e curtem praia com tutores

PUBLICIDADE

As gatas australianas Nathan e Winnie passam parte do tempo nas praias de Gold Coast, onde moram. Ao contrario da maioria dos gatos, elas amam entrar na água, além de brincar na areia e fazer trilhas com seus tutores.

Ryan Crandon e Melissa Pietrobuono adotaram Nathan em 2017. A gatinha foi resgatada pela associação RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), após ter sido abandonada e deixada dentro de uma caixa, próximo a uma rodovia.

O casal adotou Nathan durante uma visita à associação e a batizou com esse nome masculino em referência a um programa famoso da TV australiana: Angry Boys.

Pouco tempo depois de levar Nathan para casa, Ryan e Melissa perceberam que ela precisava de uma companhia da mesma espécie e também adotaram Winnie.

Os tutores dos animais já possuíam o hábito de frequentar as praias da região para praticar esportes ao ar livre. Em certa ocasião, Ryan e Melissa decidiram levar Nathan com eles, e a gatinha se apaixonou, chegando ao ponto de também dar um mergulho no mar.

O casal possui uma conta no Instagram, onde compartilha os momentos passados com as gatinhas. O perfil tem mais de 530 mil seguidores.