Vídeo flagra guarda sendo empurrado em lago enquanto alertava sobre distanciamento social

Um guarda florestal de Austin, no Texas, Estados Unidos, tentava explicar para algumas pessoas, que bebiam ilegalmente em um parque, sobre a importância do isolamento social. Durante as orientações, o agente foi empurrado por um dos jovens. De acordo com a polícia local, Brandon James Hicks, de 25 anos, teria sido o responsável pelo empurrão. Ele foi detido pelas autoridades.

Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou o momento em que o guarda é derrubado no lago. Nele, o homem explicava sobre o distanciamento social e pedia para a multidão manter um metro e meio de distância entre eles para impedir a propagação do novo coronavírus.

O boletim de ocorrência do caso detalha que o guarda estava tentando dispersar a multidão de pessoas que fumava e bebia ilegalmente no parque. “A ação intencional e imprudente de Brandon poderia ter feito com que o funcionário batesse com a cabeça no cais. Ele poderia ter ficado inconsciente e se afogado até a morte”, diz o boletim.

Uma das pessoas que gravou o vídeo disse estar feliz pelo suspeito ter sido preso. “O guarda do parque estava realmente sendo muito gentil e compreensivo antes”, relatou.

