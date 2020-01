Vídeo flagra agente de trânsito estacionado em local proibido

PUBLICIDADE 

Um vídeo enviado à redação do Jornal de Brasília mostra que um agente de trânsito estacionou seu veículo em local indevido enquanto trabalhava. Além disso, o carro estava descaracterizado.

O caso aconteceu em Manaus-AM. Em determinado momento do vídeo, o agente desce do carro e fala: “eu tô trabalhando”. O homem que realiza a filmagem responde: “Tá com seu carro descaracterizado e dando multa? Se eu paro meu carro aqui, eu levo multa. Esse senhor, ele pode”. Em seguida, o agente ameaça processar o rapaz. Assista:

As imagens foram gravadas por Lucas da Costa (@lucasdacosta27)

Até a última atualização da matéria, o departamento de trânsito de Manaus não havia se pronunciado sobre o caso.