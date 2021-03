Vídeo: filho toca violino no enterro da mãe, vítima de Covid-19

Selma Maria Borges de Oliveira morreu de Covid-19 ao 46 anos, mas antes de descansar, ouviu pela última vez a melodia do seu filho

Rafael Borges, de 20 anos, emocionou a todos nas redes sociais. O jovem aparece em um vídeo tocando violino enquanto o corpo da mãe é enterrado, no distrito de Moiporá (GO). Selma Maria Borges de Oliveira morreu de Covid-19 ao 46 anos, mas antes de descansar, ouviu pela última vez a melodia do seu filho.

Segundo informações do G1, o corpo de Selma foi enterrado no último domingo (14) e, de acordo com Rafael, a homenagem foi um pedido da mãe antes de se despedir.

“Quando recebi a notícia que ela não tinha resistido, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu me lembro como se fosse ontem ela falando que queria que tocassem essa música quando ela morresse. E foi o que eu fiz. Não consegui falar nada, apenas tocar”, contou o músico.

Selma testou positivo para a Covid-19 no dia 6 de março. O início da contaminação foi sem graves sintomas, ela cumpria o isolamento em casa. Porém, na última quinta-feira (11), a mãe de Rafael sentiu falta de oxigênio. “Percebemos que ela não estava bem quando ela começou a tossir muito enquanto tomava banho. Levamos ela para o hospital e de lá ela não saiu mais. Já chegou precisando de oxigênio. Foi tudo muito rápido”, contou.

“Lembro dos nossos últimos dias juntos. Do amor de filho e de mãe que tínhamos um pelo o outro, de como cuidei dela. O que nos conforta é pensar que uma força divina a levou. Infelizmente, essa era a hora de ela partir”, desabafou.