Vídeo: empresário despenca de 6 metros após ser empurrado de piscina com ‘borda infinita’

Um jovem empresário, de 22 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após cair de uma altura de 6 metros. O caso ocorreu durante uma festa em um condomínio de luxo, em Caldas Novas-GO, e é investigado pela Polícia Civil.

As imagens de uma câmera de segurança do condomínio mostram o empresário Luiz Henrique Cavalcanti Romano sendo agredido por outros rapazes. Na sequência, o grupo cai na piscina e as agressões continuam, até que a vítima tenta sair da piscina e é empurrada.

Luiz teria despencado de uma altura de 6 metros e foi encaminhado para a UTI de um hospital. De acordo com o boletim médico, o paciente teve “politraumas graves e com múltiplas fraturas”.

O advogado de Luiz informou ao Portal G1 que a briga teria sido motivada por ciúmes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que já interrogou três testemunhas, incluindo o suspeito de ter empurrado o empresário.

A defesa do suspeito alegou, em nota, que seu cliente “entrou na briga para defender um amigo, que não sabia que a borda da piscina era tão alta e que não teve a intenção de matá-lo, tão pouco machucá-lo gravemente”.