Vídeo: em reality, lutadora quebra nariz de competidor e é expulsa

Nesta semana, a lutadora de MMA de 26 anos, Ana Maria Pal, foi expulsa do reality show Survivor após perder a cabeça e nocautear outro participante com uma cabeçada.

Segundo o Daily Mail, após perder uma prova em grupo, o competidor Andrei Ciobanu foi consolá-la e ela não foi receptiva, dando uma cabeçada no rosto dele, que quebrou o nariz.

Os produtores do programa Survivor explicaram que Ana Maria Pal foi expulsa por violar as regras da competição com seu gesto antidesportivo.

Veja o momento:

Veja a competição completa: