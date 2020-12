Vídeo: durante briga de trânsito, homem é atingido por golpe de facão

PUBLICIDADE

Durante uma briga de trânsito na segunda-feira (28) , um homem foi atingido por um golpe de facão, em Padre Paraíso (MG). Toda a confusão foi gravada e, de acordo com a Polícia Militar, a briga começou após a vítima bater no capô do carro que o agressor conduzia.

“De acordo com o que foi informado pela vítima e por testemunhas que presenciaram os fatos, a vítima atravessava a rua quando o agressor parou o veículo que dirigia próximo à vítima. Momento em que a vítima bateu com suas mãos no capô desse automóvel e, então, os dois homens iniciaram a discussão”, disse o tenente Menezes, ao G1.

Após a agressão, o homem fugiu e é procurado pela polícia. “As equipes policiais militares já identificaram o autor, o qual possui diversas passagens pela polícia, por crimes como homicídio, assalto à mão armada, receptação e outras infrações penais. Embora não possua mandado de prisão em aberto, intensificamos as buscas visando dar a resposta adequada que o caso requer”, afirmou o tenente.

Segundo o G1, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal e não corre risco de morte.

Confira o vídeo