Vídeo de gatinhas sendo hipnotizadas viraliza; confira

As gatinhas Amanda e Elis viralizaram nas redes sociais. As irmãs felinas e o irmão, Kevin, possuem um perfil no instagram onde protagonizam diversas cenas que têm encantado os internautas. Um dos vídeos com mais visualizações foi o das gatinhas hipnotizadas com uma pena.

No registro, as irmãs acompanham o objeto em uma sincronia perfeita. “Para lembrar a nossa sessão de hipnose. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá…. Assim ficamos até zonzas!”, diz a legenda da publicação.

Os três irmãos possuem mais de 15 mil seguidores no Instagram.