Vídeo de filhote de cachorro bebendo chá de camomila viraliza nas redes sociais

A tutora compartilhou que a decisão de oferecer a bebida ao cãozinho foi baseada em recomendações veterinárias, embora o efeito desejado não tenha se concretizado

Um vídeo de um filhote de cachorro consumindo um chá de camomila, dado pela sua tutora na tentativa de acalmá-lo durante a madrugada, tornou-se viral nas redes sociais.

No vídeo, o filhote da raça Dachshund, mais conhecida como “salsicha”, é flagrado ao lado da sua tutora, ambos compartilhando o líquido em uma tigela no chão.

O cachorrinho, chamado de Joaquim, conquistou a internet com sua fofura. Joaquim reside com suas tutoras na cidade de Joinville, localizada no Norte de Santa Catarina. Até o horário das 21h48 da quarta-feira (16), o vídeo acumulou incríveis 3,8 milhões de visualizações em uma plataforma de mídia social.

Helena Monteiro, a tutora, expressou sua surpresa com a repercussão das imagens, inicialmente capturadas para compartilhar com sua mãe. “Eu gravei o vídeo para mostrar para a minha mãe”, compartilhou.

Segundo Monteiro, o chá de camomila foi preparado a partir da própria erva, sem a adição de açúcar, seguindo as orientações do veterinário. O vídeo foi registrado quando o cachorrinho tinha apenas 45 dias de idade. Hoje, ele já soma 63 dias. “Como ele ainda é um filhotinho, ele dorme por três horas e logo acorda, acreditando que é hora de brincar”, resumiu.

“Ele é uma verdadeira bola de energia, sempre muito ativo. Agora está numa fase super divertida, buscando brinquedos, correndo e retornando. No vídeo, ele tinha 45 dias. As brincadeiras eram mais leves e despretensiosas, como ele se escondendo”, detalhou.

Monteiro também compartilhou que criou uma conta de rede social para Joaquim, visando documentar a fase de filhote do cãozinho. “Criamos a conta para guardar essas lembranças. Muitas vezes perdemos fotos ao trocar de celular, então optamos por criar as contas. Estamos compartilhando para acompanhar o crescimento dele. Publicamos as fotos para mantê-las lá, e acabamos nos esquecendo um pouco. Até que uma amiga me enviou o vídeo, informando que estavam repostando-o”, revelou.