Vídeo: cilindro de gás explode e fere dono de ferro velho

Especialista no manuseio do equipamento, o engenheiro Timóteo Marquis Rosa alerta que cortar, furar ou danificar qualquer cilindro sob pressão pode resultar em explosões

Em Capão Bonito (SP), o dono de um ferro velho ficou ferido após uma explosão de cilindro de gás. No estabelecimento estão Paulo Vieira, de 57 anos, que trabalhava com o filho André. A dupla contou que uma falha na válvula de segurança fez Paulo imaginar que o cilindro estava vazio. As informações são do G1.

“O cilindro veio junto de uma carga de sucata, que é o ramo em que a gente trabalha. A gente imaginava estar vazio, mesmo abrindo a válvula o ar não saía”, explicou André.

Pai e filho disseram que o manuseio de equipamentos industriais é comum em ferro velhos. O objetivo de esvaziar os equipamentos é uma medida de segurança, isso porque nem sempre shá informações claras sobre o conteúdo do material.

André contou que o pai estava sentado no cilindro enquanto tentava forçar a saída da válvula de segurança com uma chave de fenda, até que a explosão aconteceu.

“Foi um acidente, nunca aconteceu isso. É apenas uma questão de cuidado e atenção para qualquer tipo de cilindro. Mesmo abrindo a válvula e achando que ela está vazia, pode haver algum tipo de pressão lá dentro, então tomem cuidado”, disse o rapaz ao G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especialista no manuseio do equipamento, o engenheiro Timóteo Marquis Rosa alerta que cortar, furar ou danificar qualquer cilindro sob pressão pode resultar em explosões

“Se você abrir uma fissura, ou mesmo tentar cortar ou furar qualquer parte do cilindro, você vai enfraquecer a parede ou o encaixe da válvula. Por conta disso, antes mesmo de o gás sair pelo furo a alteração na pressão da válvula interna já resultará no rompimento das paredes”, explicou.