Vídeo: cientistas encontram jacaré dentro de uma cobra

Um vídeo publicado no dia 5 de novembro mostra o jacaré quase intacto sendo removido de dentro da cobra, que foi morta em seguida

Cientistas encontraram, recentemente, um jacaré inteiro dentro de uma cobra píton. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

Um vídeo publicado no dia 5 de novembro pela cientista americana Rosie Moore mostra o jacaré quase intacto sendo removido de dentro da cobra, que foi morta depois de ter sido descoberta.

Veja o vídeo:

A píton birmanesa (Python molurus bivittatus) é uma das maiores cobras do mundo (até 20 pés). Este Python em particular tinha cerca de 18 pés e havia consumido um jacaré de 5 pés. 🤯 *As pítons birmanesas precisam ser sacrificadas na Flórida. Este Python foi sacrificado por aqueles que o encontraram e entregue a um laboratório de pesquisa para necropsia e coleta de amostras científicas. Esse processo é mostrado neste vídeo.

Devido ao ambiente subtropical do sul da Flórida, combinado com a longa vida útil e rápida reprodução das pítons birmanesas, essas cobras invadiram com sucesso áreas ecologicamente sensíveis, como o Parque Nacional Everglades. Isso representa uma ameaça para uma variedade de vida selvagem, devido às amplas preferências alimentares das pítons.