Vídeo: ciclista é perfurado por centenas de espinhos após cair em cactos

Durante um percurso na área do Parque da Cidade de Buenos Aires, o ciclista Diego Moreno acabou caindo sobre diversos cactos e precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital.

“Estávamos num grupo de três ciclistas, eu era o último da fila. Não vi um buraco no asfalto e caí nele. Graças a Deus eu estava usando capacete e óculos e não feri o meu rosto e a minha cabeça”, disse Diego Moreno, segundo reportagem publicada no “Daily Mail”. “Por causa dos espinhos, eu poderia ter ficado cego”, acrescentou.

Diego foi socorrido por pedestres e motoristas que pararam no local. O acidente ocorreu no início do mês, mas só agora ganhou destaque na imprensa internacional.