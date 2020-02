Vídeo: China usará exército de 100 mil patos para conter praga de gafanhotos

PUBLICIDADE 

Uma praga de gafanhotos tem tomado os países do lesta da África. A situação crítica tem feito países do continente decretar estado de emergência. Os insetos que atacaram a região, agora sobem para Asia e a movimentação fez com que o governo chinês tomasse uma providência.

O canal de notícias estatal da China divulgou o vídeo dos 100 mil patos sendo enviados como se fossem um exército em direção à fronteira do país, onde combaterão os gafanhotos comendo-os.

"Duck troops" gather at the border to face locust swarms pic.twitter.com/1J4r3dmmJk — CGTN (@CGTNOfficial) February 19, 2020

Essa não é a primeira vez que o país tem de enfrentar a situação. Em 2000, a China enviou 700 mil animais também para acabar com uma praga de gafanhotos.

Segundo as autoridades chinesas, cada pato consegue controlar 4m² e o número de animais deve resolver a situação. Estimam-se que são cerca de 400 bilhões de gafanhotos.