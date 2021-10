VÍDEO: carro é usado para arrombar loja

No vídeo, os suspeitos estavam com os rostos cobertos com camisetas e boné

Na madrugada de quarta-feira (27), câmeras de segurança registraram o momento em que três homens usaram um carro para invadir e roubar uma loja de celulares e eletrônicos, em Salvador (BA). No vídeo, os suspeitos estavam com os rostos cobertos com camisetas e boné. Dentro da loja, é possível ver nas imagens que o veículo chegou a atingir os balcões. Não há informações se os suspeitos já foram presos ou identificados. A Polícia Civil investiga o caso.