Vídeo: carro é esmagado por duas carretas

Na tarde de segunda-feira (19), um carro de passeio colidiu com dois caminhões no quilômetro 106 da rodovia BR-316, próximo à vila Jeju, no Pará. Cinco pessoas morreram no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro freou rapidamente e uma carreta, carregada com cimento, não conseguiu parar e colidiu com o veículo.

O impacto foi forte e o carro menor foi literalmente esmagado pelos dos veículos maiores. Confira o vídeo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as cinco vítimas morreram no local e presas às ferragens.