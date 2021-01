Vídeo: carro atropela 4 pessoas da mesma família

PUBLICIDADE

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que quatro pessoas de uma mesma família são atropeladas por um motorista que perdeu o controle do carro. Entre as vítimas, estão uma idosa e uma criança que foram internadas em um hospital e passaram por cirurgia. Outra criança, uma menina de 12 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva da unidade. O acidente ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações do G1, o motorista perdeu o controle do carro na Avenida Campos Sales, na pista sentido Porto de Santos e bateu contra um contentor de lixo. Em seguida, o carro é deslocado em alta velocidade até um canal e atinge quatro pessoas da mesma família que estavam sentadas em uma mureta.

O veículo atingiu uma idosa de 72 anos, duas netas dela, de 12 e 20 anos, e o bisneto de apenas 2 anos.

Após a colisão, o carro caiu no canal. De imediato, as vítimas foram socorridas por outros familiares e por populares da região.

Enquanto isso, dois homens que estavam no carro saem pela janela do lado do passageiro, sobem e escalam o canal. De acordo com a Prefeitura de Santos, o motorista fugiu do local após o acidente sem prestar socorro.

De acordo com a família, a menina de 12 anos foi quem sofreu mais com a colisão.

O rapaz que estava com o motorista permaneceu no local e também foi socorrido pela emergência. A família relatou ainda que foram encontradas garrafas de bebida no automóvel que causou o acidente.

O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos e encaminhado ao 4º DP, que instaurou inquérito policial e realiza diligências para esclarecimento dos fatos.