VÍDEO: carreta despenca de viaduto e explode

O motorista teve ferimentos leves, mas foi levado ao hospital para uma avaliação médica, de acordo com o Corpo de Bombeiros

Na quarta-feira (15), um caminhão caiu de um viaduto após o motorista perder o controle e bater na mureta de proteção, que não resistiu ao impacto e quebrou. O caso aconteceu em Palhoça (SC) e tudo foi registrado por câmeras de segurança.

Com o impacto da queda, o carreta explodiu. O condutor do veículo estava com o cinto de segurança e conseguiu quebrar a janela e sair da cabine antes do fogo se espalhar pelo local.

O motorista teve ferimentos leves, mas foi levado ao hospital para uma avaliação médica, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre outros feridos. As imagens do acidente mostram que a carreta despencou em uma via movimentada. O transito foi normalizado após controle das chamas