Vídeo: caminhão causa explosão em praça de pedágio

Carregado com desodorantes, o caminhão atingiu a estrutura metálica e um carro preto, onde estava um casal e uma criança da mesma família

No domingo (28), um caminhão colidiu com uma praça de pedágio e causou a morte de uma criança e três adultos, na BR 050, em Campo Alegre de Goiás. Após o choque, uma explosão aconteceu e oito pessoas ficaram feridas.

Tudo foi gravado por câmeras de segurança da rodovia. Carregado com desodorantes, o caminhão atingiu a estrutura metálica e um carro preto, onde estava um casal e uma criança da mesma família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a explosão provocou um incêndio que atingiu a praça de pedágio, carros de passeio e outro caminhão que estava parado no local. O motorista do veículo que causou o acidente morreu no hora.

Por meio de uma nota, a concessionária responsável por administrar a rodovia disse que a parada tem cinco cabines e oito pessoas trabalhavam na praça no momento do ocorrido. Sete deles tiveram machucados leves e um teve ferimentos moderados.

A PRF informou que os dois sentidos da rodovia ficaram interditados por quase 6 horas.