Vídeo: câmera de veículo flagra assalto contra motorista de aplicativo em BH

O criminoso foi preso e o veículo foi recuperado pelos policiais

Um condutor de aplicativo, com 34 anos de idade, tornou-se alvo de um assalto na quinta-feira (18), no bairro Milionários, situado na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Imagens capturadas por uma câmera instalada no veículo documentam o momento em que Elvis Duarte de Oliveira é surpreendido por um passageiro que o ameaça com uma faca. Fabiano Messias de Oliveira Leite, de 18 anos, forçou o motorista a alterar a rota, sendo o incidente registrado por volta das sete horas da manhã.

O motorista relatou que Fabiano exigiu uma transferência de dinheiro via PIX. Ao informar que não possuía fundos, pois estava no início do expediente, o agressor confiscou seu celular, dinheiro e o veículo.

Após sair do automóvel, a vítima conseguiu contatar a polícia. O veículo foi interceptado, resultando na prisão em flagrante do suspeito e na recuperação dos objetos roubados, que foram devolvidos ao motorista.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o suspeito alegou que o assalto foi encomendado por um traficante do bairro Itaipu.