VÍDEO: calçada desaba e pessoas caem em rio

Ao menos 30 pessoas caíram no rio. O Hospital Infantil de Joinville informou que recebeu 11 crianças, todas com escoriações leves. Elas foram atendidas e estão bem

Em Joinville, no Norte catarinense, uma calçada desabou e pessoas caíram em um rio, durante uma uma apresentação de Natal na Avenida Beira-rio.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (22). A prefeitura afirmou que não há vítimas graves. Polícia Militar e bombeiros atenderam a ocorrência.

Confira o vídeo.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Joinville informou que apura as informações sobre o caso. “Todos as pessoas que precisaram de atendimento foram socorridas e estão sendo assistidas em unidades de saúde da cidade”, diz o documento.

“Pais, mães com crianças no colo caíram. Foi uns 2 metros de altura e pararam sobre o lodo do rio”, disse o morador Ricardo Korb