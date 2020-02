Vídeo: cadela se comporta em clínica veterinária e rouba a cena nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Um vídeo de uma cadelinha durante um atendimento com a veterinária está roubando o coração de internautas apaixonados por pets nas redes sociais. Cambaxirra aparece quietinha e prestando atenção durante todo o atendimento, parecendo encantada com a veterinária, a Dra. Letícia Piccolli. O vídeo foi gravado em uma clínica de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Veja!

A veterinária conversa com a cachorrinha durante todo o atendimento para passar conforto e segurança. E o atendimento não é exclusivo, nas imagens é possível ver outro animal aguardando.

Ao G1, Letícia disse que Cambaxirra é sua cachorrinha e que, para atender os animais, busca sempre trabalhar com empatia. Ela diz que quando os bichinhos chegam mais agitados, ela recorre ao marido, Marcelo Spinola, que é coach e hipnoterapeuta.

“Meu marido tem o dom de acalmar os animais, mas, geralmente, eles ficam quietinhos, sim. Eu costumo dizer para os tutores que morro de medo de agulhas e por isso faço de tudo para que os peludinhos não sintam dor e não fiquem traumatizados. Toda consulta envolve muito diálogo. Eu converso com meus pacientes. Quando eles entram no consultório, olham logo para o potinho dos petiscos, pois eles associam a visita com petiscos e carinho!”, afirmou a veterinária.