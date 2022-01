Vídeo: Briga por carne causa aglomeração em supermercado

Vídeos gravados por clientes mostram o tumulto e a lotação na unidade do Bairro Montese, em Fortaleza, na terça-feira (11)

A busca por carne protagonizou uma grande aglomeração de clientes em um supermercado de Fortaleza que fez promoções com descontos de até 70% antes de encerrar as atividades.

Vídeos gravados por clientes mostram o tumulto e a lotação na unidade do Bairro Montese, na capital cearense, na terça-feira (11).

Imagens, inclusive, mostram que a intensa movimentação de clientes causou desordem nos supermercados.

Segundo o estabelecimento, as lojas permanecem com todos os protocolos e medidas de proteção, com disponibilização de álcool em gel na entrada da loja e caixas, distanciamento social nas filas dos caixas e só é permitida a entrada de clientes com máscara de proteção.