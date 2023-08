Vídeo: Bombeiros realizam resgate de cabras e ovelhas ilhadas em rio na Itália

O incidente ocorreu devido ao aumento repentino do nível da água, decorrente das intensas chuvas que assolavam a região

Na terça-feira (29), equipes de bombeiros da província de Verbano Cusio Ossola, localizada no norte da Itália, protagonizaram um resgate emocionante, salvando 13 cabras e 2 ovelhas que haviam ficado ilhadas no meio do rio Strone.

O incidente ocorreu devido ao aumento repentino do nível da água, decorrente das intensas chuvas que assolavam a região. Esse aumento súbito da água deixou os animais presos próximo a um pilar de sustentação de uma ponte que atravessa o rio.

A operação de resgate foi conduzida com precisão, contando com a mobilização de guindastes móveis. Dois profissionais habilmente desceram da ponte utilizando equipamentos de segurança especiais, chegando à área onde as ovelhas e cabras se encontravam. Com meticulosidade, os animais foram resgatados um por um e transportados com segurança para terra firme, onde foram devolvidos aos seus proprietários.

O complexo resgate envolveu três equipes de bombeiros, que trabalharam incansavelmente para assegurar o bem-estar dos animais. Especialistas em cavernas também foram chamados para contribuir com a operação, garantindo que todos os detalhes fossem cuidadosamente planejados. A colaboração de policiais, agentes rodoviários e ambientalistas também desempenhou um papel crucial no sucesso da missão.

Além dos animais resgatados, outro grupo de rebanho que havia ficado encurralado conseguiu encontrar um caminho para a margem do rio por conta própria.