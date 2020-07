Vídeo: Adriano Imperador sai de baile funk “carregado”

PUBLICIDADE

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-jogador Adriano Imperador saindo de um baile funk no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Nas imagens, Didico está visivelmente embriagado e é acompanhado por um amigo, que o “carrega” no ombro.

O vídeo, gravado na manhã de domingo, foi obtido pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Veja:

Cabe ressaltar que festas deste tipo não estão liberadas no Rio, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Essa é a mais recente aparição de Adriano. Anteriormente, o ex-atacante protagonizou uma espécie de vai e vem com a namorada Victória Moreira. Após anunciarem que estavam separados, Didico e Vitória postaram fotos no último sábado (11) que mostravam que eles estavam jantando juntos: