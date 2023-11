Viatura cai em canal após colisão com caminhão no PA

O policial que estava na viatura não sofreu lesões

Na tarde desta terça-feira (28), uma viatura da Polícia Militar se acidentou e caiu em um canal na avenida Independência, em Ananindeua.

O veículo policial, pertencente ao 21° Batalhão, se envolveu em uma colisão com um caminhão de coleta de lixo, resultando na perda de controle e queda no canal da independência.

O policial que estava na viatura não sofreu lesões e encontra-se em bom estado de saúde, conforme informado pela PM. O acidente causou um extenso congestionamento na avenida Independência, no sentido do bairro do 40 horas.