Vias de fato com uso de arma branca, deixa uma pessoa ferida no Itapoã

Na noite dessa terça-feira,10, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de vias de fato com uso de arma branca no Itapoã, Brasília.

Ao chegarem ao local os bombeiros encontraram, a senhora J.E.A.D de 29 anos, atingida por diversos golpes de arma branca.

Os ferimentos se encontravam no pescoço, tórax, face e nos braços.

A vítima foi atendida no local e em seguida transportada pelos bombeiros ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA). Ela estava com os sinais vitais em rebaixamento, indicando gravidade dos ferimentos. Porém, durante o trajeto ela estava consciente, orientada e instável.