“Viado tem que morrer” diz aposentado que atirou em vizinho gay

PUBLICIDADE 

Um aposentado, Adel Adbo, de 89 anos, atirou três vezes contra o vizinho após fazer insultos homofóbicos, em São Paulo, no domingo (22/12). Ele foi preso em flagrante, dentro de casa e será investigado por tentativa de homicídio. O contador Rafael Dias, de 33 anos, foi atingido no rosto e precisou passar por cirurgia.

Segundo a Polícia Civil, as agressões teriam começado um dia antes do atentado porque a vítima promoveu uma festa no prédio onde vive e o vizinho ficou incomodado com a movimentação dos convidados.

Segundo testemunhas ele ameaçou os amigos da vítima dizendo que “ia meter bala”, que “viado tinha que morrer” e que não “queria gay no prédio”.

No domingo, Abdo esperou o vizinho entrar no edifício e disparou três vezes, à queima roupa, contra Rafael. O contador foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia e se recupera do ferimento. O advogado da vítima vai defender que o crime seja investigado como homofobia.

O aposentado confessou a tentativa de homicídio e entregou um revólver calibre 22 para polícia. Ele passou a noite detido, mas foi solto nesta segunda-feira (23) e após uma audiência de custódia, ele terá que manter distância da vítima, não portar armas de fogo, manter endereço fixo e acatar ordem da Justiça para prestar depoimento.