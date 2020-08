“Vespas assassinas”: espécie do inseto destrói colmeias nos EUA e apicultores são prejudicados

PUBLICIDADE

Nativas da Ásia, agora as “vespas assassinas” estão sendo localizadas nos Estados Unidos (EUA). Apelidadas com esse nome pelos cientistas, devido a sua letalidade, a espécie de inseto preocupa os apicultores do país. Eles relatam que a vespa asiática representa um risco para a população de abelhas da região.

Cientistas do Departamento de Agricultura do Estado de Washington (WSDA) conseguiram capturar pela primeira vez essa espécie de vespa. Após meses de procura e mais de mil armadilhas espalhadas pela região norte dos EUA, os pesquisadores tem o objetivo de acabar com os ninhos antes que a vespa ocupe o território americano.

Foi então que pesquisadores, apicultores e moradores dos EUA se uniram para distribuir mais de mil armadilhas pelo norte do país. De acordo com o G1, no dia 14 de julho deste ano uma dessas vespas foi capturada em uma armadilha instalada pelo WSDA no condado de Whatcom. Após análises de laboratório, os cientistas constataram que realmente era uma vespa gigante.

“Isso é muito encorajador, porque significa que as armadilhas funcionam”, disse o entomologista Sven Spichiger, do WSDA para o G1. “Mas também significa que temos muito trabalho pela frente”.

Risco para as abelhas

De acordo com a WSDA, as vespas asiáticas são as maiores do mundo e 30 delas juntas conseguem destruir uma colmeia de abelhas em pouco tempo. Os cientistas relatam que essa espécie só ataca humanos se sentir ameaçada, mas lembram que a picada é extremamente dolorosa e liberam uma toxina que pode matar um adulto com várias picadas.

Sven Spichiger ainda destacou que a meta é encontrar e destruir ninhos da espécie até meados de setembro, antes que as vespas se reproduzam.