Vereadora Veronica Costa sofre tentativa de assalto na zona norte do Rio

Segundo o boletim policial, Veronica estava indo para Madureira quando, dentro do carro, foi abordada por quatro homens em motos

A vereadora Veronica Costa sofreu uma tentativa de assalto com tiros no final do dia de ontem (12) na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Momentos antes, ela estava participando de um momento partidário em um trio elétrico na região de Duque de Caxias.

Por meio dos stories no Instagram, Veronica mostrou como ficou o carro com a mensagem ‘Estou viva’. Segundo nota publicada por sua equipe, além da vereadora, o motorista Rafael e a assessora Gabriela também estavam no veículo, que era blindado, evitando que os ocupantes se ferissem. A tentativa de assalto ocorreu no bairro Fazenda Botafogo, zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o boletim policial, Veronica estava indo para Madureira quando, dentro do carro, foi abordada por quatro homens em motos. O motorista do carro tentou tirar o veículo do local, mas nesse momento, um dos assaltantes atirou. “A vereadora está muito abalada pelo ocorrido e, em nome de todos os cidadãos cariocas, clama por um basta na violência”, afirmou a nota da assessoria.