Vereador é vítima de atentado em Belém-PA

O vereador de Bagre-PA, Nilson Moura (PSD), foi vítima de um atentado a tiros na tarde de terça-feira (14) em Belém, capital paraense.

Nilson estava em um táxi com a esposa e o filho. Dois homens se aproximaram e atiraram na direção do vereador. Pelo menos três disparos atingiram a vítima.

Nilson foi socorrido e levado para um hospital de Belém.

Segundo as investigações iniciais, o crime pode ter ligação com denúncias feitas pelo vereador. Elas resultaram na operação Catfish, realizada em dezembro de 2019, que apura desvio de dinheiro público entre os anos de 2009 e 2016 por pessoas ligadas à prefeitura do município.