Vereador é investigado por assédio sexual após mandar nudes para servidora em GO

O vereador teria solicitado que a servidora guardasse as conversas dele com a mulher em um pendrive

Um vereador está sob investigação por enviar fotos e vídeos íntimos, comumente conhecidos como ‘nudes’, a uma servidora em Doverlândia, no sudoeste do estado. Conforme informações da Polícia Civil (PC), Valdeir Alves de Sousa, também conhecido como Deirim, do partido Republicanos, enviou o conteúdo por duas ocasiões à vítima.

O caso está sendo investigado pelo delegado Ramon Queiroz, da Delegacia de Polícia (DP) de Caiapônia, na mesma região. Queiroz relata que Deirim, que é casado, teria alegado para a servidora que encaminharia as conversas dele com outra mulher, solicitando que ela avaliasse se havia algum problema em seu relacionamento conjugal.

Além disso, o vereador teria solicitado que a servidora guardasse as conversas dele com a mulher em um pendrive. Evidências apresentam prints das mensagens de Deirim à servidora. Ao receber as mensagens, a vítima percebeu que se tratavam de fotos e vídeos íntimos e solicitou que ele cessasse o envio, visto que ela também é casada.

Durante a confraternização da Câmara de Vereadores no domingo (10), testemunhas afirmam que o parlamentar teria encarado a servidora enquanto ela estava na piscina. Após o evento, a vítima chegou em casa e recebeu mais mensagens do vereador, incluindo fotos e vídeos explícitos.

A vítima relatou o ocorrido ao marido e denunciou o caso à Polícia Civil e à Câmara de Doverlândia. Conforme o delegado, Valdeir está sendo investigado por assédio sexual.