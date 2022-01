Vendedor que ganhou R$ 5 mil de Casimiro, gastou mesmo valor para reconstruir barraca de cachorro-quente que pegou fogo

A surpresa foi resultado de uma brincadeira em uma transmissão ao vivo, acompanhada por mais de 60 mil pessoas

Após 8 anos que o vendedor de cachorro-quente Marcos Adriano dos Santos viu sua barraquinha pegar fogo e teve que desembolsar R$ 5 mil para pagar o prejuízo do seu ganha pão. O Marcão, como é conhecido, recebeu um pix no mesmo valor do influencer Casimiro.

“Foi surreal. A rua aqui na frente da barraca ficou fechada de carros logo depois que ele anunciou. Hoje eu passei o dia recebendo mensagens, ganhando seguidores. O que aconteceu foi que uma pessoa famosa pegou toda a fama dela e simplesmente jogou os holofotes em cima de mim”, disse Marcão.

Casimiro viu a mensagem de Marcão durante a Live sobre a prova do BBB, puxou conversa e descobriu que Marcão estava trabalhando enquanto o assistia. Foi aí que nasceu a ideia de fazer o Pix.



“Eu pedi o Instagram dele e assim que eu entrei lá, vi que era um trabalhador, que o cara tava ‘trampando’, correndo atrás do dele. Eu perguntei até que horas ele ficava aberto e ele disse que até 1h30 da manhã”, lembrou Casimiro.

Resultado

Com a grande repercussão, Marcão disse que as redes sociais do seu negócio “explodiram”. O empreendedor ganhou mais 6.000 seguidores no Instagram, além de receber milhares de mensagens.

“Eu nem consegui dormir. Dormi só duas horas na verdade. Fiquei em êxtase, adrenalina né? Foi muito legal […] Eu acompanho o Casimiro faz um bom tempo, mas comecei a passar as lives dele aqui na barraca tem uns três meses só. Quem vem aqui, assiste”, relembrou Marcão.