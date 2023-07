Vencedor de R$ 67 milhões diz que prêmio o arruinou

A fortuna repentina também desgastou relacionamentos de pessoas próximos

Há quase 30 anos, o britânico Mark Gardiner ganhou uma fortuna de £11 milhões (aproximadamente R$ 67 milhões) na loteria. Entretanto, a riqueza que deveria ter sido uma benção em sua vida, acabou por arruiná-la. De acordo com o jornal The Sun, após investimentos desastrosos e a mudança no comportamento de amigos e conhecidos, Mark encontrou-se vivendo uma vida solitária e precisou voltar a trabalhar diariamente para encontrar alguma paz.

Mark compartilhou o bilhete premiado de £22,5 milhões com seu amigo e parceiro de negócios, Paul Maddison, mas a vida de ambos mudou drasticamente desde então. O “inferno” começou quando, ao checar o bilhete na loteria, um conhecido presente no local chamou a imprensa, tornando-se um marco na história de Mark.

Mark não tem mais contato com seu antigo parceiro de negócios, Paul, que optou por viver isolado em uma mansão na Escócia. Além disso, diversas amizades se distanciaram ao longo do tempo, deixando Mark com um círculo muito restrito de amigos em quem confia.

“Ter tanto dinheiro me fez desconfiar das intenções das pessoas. É horrível, mas quando alguém é gentil comigo, passa pela minha cabeça o que eles estão querendo”, compartilhou Mark em sua experiência.

O ganhador da loteria já se casou quatro vezes, mas todas as relações chegaram ao fim, e em 2004, após a separação de sua quarta esposa, Mark jurou que nunca mais se casaria.

Agora, com a perspectiva de quase três décadas após sua grande vitória, Mark reflete sobre a sua jornada e admite que em alguns momentos pensou que talvez tivesse sido melhor ganhar uma quantia menor, permitindo-lhe uma vida mais tranquila e anônima.