Veículo capota na BR 020 atingindo rede elétrica resultando em interdição da rodovia

O acidente aconteceu na madrugada de hoje (28) próximo a loja de Material de Construção Construcom e Estância Mestre Darmas 05

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência às 00h49 (28/02) com o emprego de 03 (três) viaturas e 13 (treze) militares. O acidente ocorreu na BR 020 próximo a loja de Material de Construção Construcom e Estância Mestre Darmas 05.

No local, foram encontrados um Chevrolet Corsa, capotado sobre o teto, no canteiro central, junto a um poste de alta tenção. Ao capotar o veículo atingiu o poste que cedeu, caindo e ficando com os fios muito baixos e sobre a via. Também foram encontrados dois ocupantes já fora do veículo, foram atendidos e não necessitaram de transporte. De acordo com os ocupantes havia um terceiro, o condutor, que após o acidente não foi mais visto no local.

Vídeo/Reprodução

A equipe gerenciou o risco, isolando o perímetro e também interditando a BR 020 totalmente em direção a Sobradinho e no sentido Planaltina, estabelecendo um desvio pela via marginal ao lado da Estância Mestre Darmas 05.

PRF e Neoenergia foram acionados para o local. Até a desmobilização do CBMDF, às 02h30, a PRF mantinha o bloqueio da via e a Companhia de energia elétrica já providenciava o reparo da rede.

Não temos informações sobre a dinâmica do acidente.