Vantagens e Desvantagens do Código de Barras

A tecnologia de código de barras é usada em quase todos os setores, incluindo varejo, saúde, logística e alimentos e bebidas. Aqui estão alguns dos principais benefícios da tecnologia de código de barras.

Benefícios do código de barras

Gestão de estoques melhorada

A tecnologia de código de barras permite que varejistas e armazéns rastreiem e gerenciem seu estoque com precisão.

Ao digitalizar itens para dentro e para fora à medida que são vendidos ou recebidos, as empresas sempre sabem exatamente quanto estoque têm em mãos. Isso garante que eles sempre tenham a quantidade certa de produtos em suas prateleiras e evitem perder receita por excesso de estoque ou esgotamento.

Além disso, os códigos de barras ajudam as lojas de varejo a rastrear quais produtos estão vendendo bem e quais não estão. Isso permite que as lojas de varejo tomem melhores decisões sobre a compra e o desconto de produtos, evitando estoques obsoletos.

Rastreamento de dados em tempo real;

Cada vez que um código de barras é digitalizado, os dados, como o nome, a descrição e o preço do produto, são enviados para o planejamento de recursos empresariais (ERP) da empresa ou para o sistema de gerenciamento de negócios.

Esses dados permitem que as empresas rastreiem e analisem métricas importantes, como o volume de vendas, a quantidade média de mercadorias vendidas, a rotatividade de estoque, o valor médio da transação e o valor do estoque em tempo real. As empresas podem usar esses dados para tomar melhores decisões sobre campanhas de marketing e melhorar suas operações.

Elimina o erro humano

Quando um produto atinge diferentes pontos da cadeia de suprimentos, informações como peso, preço e destino de envio do produto precisam ser inseridas manualmente.

A entrada manual de dados é propensa a erros humanos, como erros de digitação. Esses erros de entrada de dados geralmente levam a problemas de faturamento, estoque mal gerenciado, disputas de preços e outros problemas no futuro.

Com os códigos de barras adquiridos, os funcionários não precisam mais inserir manualmente os dados do produto em um sistema; tudo o que eles precisam fazer é digitalizar o código de barras e deixar o sistema fazer o seu trabalho. Isso elimina erros humanos e garante que as informações sejam transferidas com precisão e eficiência entre diferentes pontos da cadeia de suprimentos.

Processo de Checkout Rápido e Eficiente

Os códigos de barras são verificados muito mais rapidamente do que a inserção manual de dados para que as transações possam ser concluídas muito mais rapidamente. Isso é especialmente benéfico durante os horários de pico, quando há longas filas de clientes esperando para fazer o checkout.

Além disso, os códigos de barras permitem que os clientes digitalizem itens em um balcão de auto checkout, eliminando a necessidade de fazer fila e esperar por um caixa. Isso melhora a experiência e a satisfação do cliente, levando a maiores vendas e uma melhor reputação da loja.

Reduza o tempo de treinamento dos funcionários

Escanear códigos de barras é um processo autoexplicativo e não requer muito treinamento ou habilidades técnicas. Isso elimina a necessidade de treinar os funcionários para usar um software de digitalização complexo, gerenciar bancos de dados ou memorizar nomes ou números de produtos.

Como resultado, novos funcionários podem começar a digitalizar produtos e realizar transações imediatamente após serem contratados.

Desvantagens do código de barras

Apesar dos benefícios dos códigos de barras, existem algumas desvantagens que as empresas devem estar cientes antes de implementá-los em suas operações.

Aqui estão algumas das desvantagens de usar códigos de barras.

Vulnerável a Danos

Os códigos de barras são suscetíveis a danos como arranhões, manchas ou cortes durante o manuseio do produto. Os códigos de barras também são danificados pela exposição a condições climáticas adversas, como chuva ou luz solar direta.

Uma vez que um código de barras é danificado, ele se torna ilegível pelo sistema de digitalização e precisará ser substituído. Isso causa atrasos e tempo de inatividade operacional, o que tem um impacto negativo nos negócios.

Custo

Os códigos de barras exigem hardware (como impressoras, computadores e scanners de código de barras) e software (como gerenciamento de banco de dados, software de rastreamento de ativos e geradores de código de barras) para operar. Isso requer um investimento inicial significativo e pode ser proibitivo em termos de custos para empresas menores.

Além disso, hardware como scanners de código de barras requer manutenção regular, como limpeza ou substituição de peças, para continuar operando de forma eficiente. Tais custos de manutenção podem ser um fardo para as empresas a longo prazo.

Processo de trabalho intensivo

As empresas exigem que os funcionários humanos criem, imprimam e afixem códigos de barras em cada produto. Este é um processo trabalhoso e demorado, especialmente se a empresa tiver um grande estoque.

Além disso, os funcionários exigirão treinamento e supervisão significativos para criar, imprimir e afixar os códigos de barras. Isso pode aumentar os custos operacionais e impedir que o negócio se concentre em suas operações principais.