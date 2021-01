Vaca é resgatada após cair em poço artesiano

PUBLICIDADE

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em um poço artesiano, no último sábado (16). Os militares utilizaram cordas e correntes para realizar o resgate.

O caso ocorreu no assentamento Taquaral, em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande. O animal caiu de uma altura de cerca de 8 metros. Os moradores da região também auxiliaram no resgate do animal.

A vaca não sofreu ferimentos e foi solta em uma área de pastagem.