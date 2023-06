Vaca de cerca de 700 kg é resgatada em poço

O animal passou dois dias preso antes de ser resgatado

No último sábado (10), os bombeiros resgataram uma vaca de aproximadamente 700 quilos que havia ficado presa em um poço com cerca de 4 metros de profundidade na zona rural de Trairi, no interior do Ceará.

O tutor do animal na localidade de Vila Campestre acionou a equipe de Busca e Resgate da 5ª Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate.

Para retirar a vaca do ambiente confinado, os bombeiros utilizaram um sistema multiplicador de força, permitindo suspender e liberar o animal com segurança.

Felizmente, a vaca não apresentava ferimentos graves e foi entregue em segurança ao seu tutor após o resgate.