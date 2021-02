Universitário é encontrado morto após ser sequestrado

PUBLICIDADE

Um universitário de 19 anos foi assassinado após ser sequestrado. A polícia suspeita que a vítima também foi torturada. De acordo com a família do jovem, os sequestradores usaram o celular da vítima para negociar o resgate.

A vítima, identificada como Thierri Borges, trabalhava como cabeleireiro e cursava farmácia em Goiânia-GO. De acordo com o boletim de ocorrências, na sexta-feira (5), ele foi abordado por um grupo, no momento em que voltava para casa de carro. Ainda de acordo com o documento, os suspeitos estavam em um veículo preto.

Testemunhas relataram que ele foi rendido e levado por três homens. Momentos depois, os criminosos teriam ligado para a família e pedido uma alta quantia em dinheiro para liberar Thierri. A Polícia Civil foi avisada do crime e começou a investigar.

A família explicou que não tinha dinheiro para o resgate e os sequestradores reduziram o valor exigido para o resgate. Os parentes se mobilizaram para conseguir o valor necessário e o pagamento seria feito na manhã de sábado (6). No entanto, o corpo do universitário foi encontrado pela polícia na Alameda Ermínio Coelho de Moraes, no Parque Santa Rita, em Goiânia.