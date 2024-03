Unção com óleo causa queimadura na testa de fiéis em igreja de Maceió

Fiéis que participaram da missa desta terça-feira (19) na Paróquia de São José, localizada em Maceió, foram surpreendidos ao apresentarem queimaduras na testa após terem sido ungidos com óleo durante a celebração realizada no Trapiche da Barra.

A unção com óleo é uma prática ritualística comum durante as missas, realizada como uma forma de abençoar os fiéis. Além disso, o óleo também pode ser utilizado para consagrar objetos dentro do contexto da liturgia católica.

Em uma nota de esclarecimento publicada no Instagram, a igreja explicou que alguns fiéis manifestaram uma reação alérgica durante a celebração da Missa da Graça, que ocorreu em homenagem ao Dia de São José.