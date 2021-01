Uma única pessoa leva prêmio de loteria nos Estado Unidos: US$ 730 milhões

PUBLICIDADE

Uma única pessoa faturou US$ 730 milhões (R$ 3,9 bilhões, na cotação atual) em um jogo de apostas, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (20). Foi o quarto maior valor acumulado em um prêmio desse tipo na história do país.

O Powerball é um jogo de loteria dos Estados Unidos oferecido em 44 estados americanos. O vencedor dessa quarta-feira comprou o bilhete premiado no estado de Maryland.

O valor foi acumulado desde setembro. O maior acúmulo da história do sorteio ocorreu em 2016, quando três pessoas dividiram US$ 1,58 bilhão (cerca de R$ 8,36 bilhões, na cotação atual).

A chance de vencer no Powerball é de 1 em 292 milhões. O próximo sorteio, no sábado, terá um prêmio de cerca de US$ 20 milhões