Uma criança de 11 anos e dois adultos morrem após colisão na BR-364

O carro de passeio teria invadido a faixa contrária

Colisão deixa três vítimas fatais, incluindo uma criança de 11 anos, em um acidente envolvendo um carro e um caminhão no quilômetro 27 da BR-364, em Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá, na última terça-feira (23).

As vítimas foram identificadas como Vanderson, Juvercina e Kauã, que estavam no veículo de passeio envolvido no acidente e perderam a vida no local da colisão. Outros dois ocupantes do carro foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro de passeio, que saiu de Minas Gerais e seguia em direção a Rondônia, teria invadido a faixa contrária, resultando em uma colisão frontal com o caminhão.