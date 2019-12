Turista suíço sofre tentativa de assalto e é baleado

PUBLICIDADE 

No início da noite deste domingo (29), por volta de 18h, um turista suíço de 23 anos foi baleado na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Cidade Alta. Michele Angelo Galli estava com a namorada, dentro de um carro, quando foi atingido no peito.

O turista, socorrido pela Polícia Militar (PM), foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. A polícia explica que o homem seguia pela Rodovia Washington Luís e entrou em uma comunidade por engano. Lá, ele sofreu uma tentativa de assalto e acabou baleado.

Michele tentou fugir e bateu o carro em uma mureta. No fim da noite, o estado de saúde dele era estável. A namorada também deu entrada no hospital mas recebeu alta na mesma noite.