Turista lituano é assassinado e esposa é estuprada em casa alugada em Paraty

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (5), um turista da Lituânia foi amordaçado, agredido e morto durante um assalto em Paraty-Rj. Os bandidos também estupraram a esposa dele.

O turista assassinado é Adam Zindul, de 37 anos. Ele já estava morto quando os policiais chegaram na residência.

A esposa dele é brasileira e tem 35 anos. Eles eram recém-casados. Não é possível afirmar há quanto tempo o casal estava na Praia do Sono, mas o carimbo da Polícia Federal no passaporte indica que ele chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro.

A mulher foi encaminhada ao hospital. Segundo a unidade de saúde, a vítima está em observação e vai passar por avaliação ginecológica.

A equipe do hospital também solicitou o acompanhamento psicológico, já que a vítima está bem abalada.

Um suspeito, de 37 anos, foi detido e encaminhado à delegacia, Testemunhas foram conduzidas à delegacia para serem interrogadas.