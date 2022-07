Turista filma avalanche pouco antes de ser atingido pela neve; veja vídeo

Harry Shimmin decidiu se separar do grupo para tirar fotos no topo de uma falésia e acabou registrando o fenômeno natural

Um turista que participava de uma visita guiada à cordilheira de Tian Shan, no Quirguistão, na Ásia Central, registrou em vídeo uma avalanche segundos antes de ser atingido pela neve. Ele não sofreu ferimentos e relatou a experiência nas redes sociais.

O grupo de turistas, formado por nove britânicos e um americano, havia acabado de chegar ao ponto mais alto da caminhada. Harry Shimmin decidiu se separar do grupo para tirar fotos no topo de uma falésia.

“Enquanto eu estava tirando fotos, ouvi o som do gelo quebrando atrás de mim”, disse.

A partir desse momento, ele começou a gravar o vídeo. Harry disse que, por estar no lugar há alguns minutos, sabia que havia um local para se abrigar.

“Sim, deixei para o último segundo para me mover, e sim, sei que teria sido mais seguro ir para o abrigo imediatamente”, disse.

O turista afirmou ter consciência que assumiu um grande risco, mas sentiu que estava no controle da situação. Apesar disso, quando a neve chegou e ficou tudo escuro, ele acreditou que poderia morrer e sentiu tontura.

“Quando acabou, a adrenalina me atingiu com força. Eu estava coberto por uma pequena camada de neve, sem nenhum arranhão”, relatou.

Os outros turistas estavam mais distantes e também sobreviveram. Uma turista sofreu ferimentos no joelho e foi atendida em um centro médico próximo à cordilheira. Outro teve hematomas no corpo e também passou por atendimento.

“Todo o grupo estava rindo e chorando, feliz por estar vivo. Foi só mais tarde que percebemos a sorte que tivemos”, disse Harry.

Segundo ele, o grupo poderia ter morrido caso tivesse feito cinco minutos a mais de caminhada.

No caminho que eles percorreram depois da avalanche, os turistas encontraram pedras de gelo maciças. “Foram lançadas muito mais longe do que poderíamos ter corrido, mesmo que agíssemos imediatamente”, disse Harry. “Para piorar, o caminho corre ao longo de um cume baixo, escondendo a montanha. Então só teríamos ouvido o barulho antes que ficasse tudo escuro”.

Uma avalanche provocada pelo desprendimento de uma geleira na montanha Marmolada, a maior da cadeia das Dolomitas, nos Alpes italianos, deixou ao menos seis mortos no dia 3 de julho.

O desprendimento ocorreu um dia após o recorde de temperatura no topo da geleira, 10 ºC. De acordo com Renato Colucci, especialista em geleiras citado pela agência italiana AGI, o fenômeno “se repetirá”, uma vez que “há semanas as temperaturas nas alturas dos Alpes estão bem acima dos indicadores usuais”.