Turista de 19 anos é estuprada durante assalto em praia de Salvador

Uma jovem de 19 anos, natural de Teresina-PI, foi estuprada durante um assalto em Itapuã, um dos principais bairros turísticos de Salvador-BA, na terça-feira (7).

A vítima estava em uma praia do bairro, acompanhada do namorado, de 27 anos, que também é do Piauí. Eles relataram que foram abordados por dois criminosos.

De acordo com o namorado da vítima, os suspeitos pediram para que ele fosse buscar dinheiro no hotel onde eles estavam hospedados, caso contrário, matariam a namorada dele. Ao invés de ir ao hotel, ele foi até uma delegacia e pediu ajuda da polícia.

De acordo com a jovem, o suspeito perguntou para ela sobre o lugar que ela morava e disse que não gostava de ninguém do Piauí, porque foi o lugar onde a companheira dele morreu. O homem também disse para a vítima que ele perdeu o filho há três dias.

Ainda segundo a jovem, após essa conversa, o suspeito mandou ela levantar e tirar o short e em seguida a estuprou. Após avistar a polícia que o namorado da menina havia acionado, o criminoso saiu correndo com a vítima. Ela conta que começou a passar mal, pois tem asma.

O autor do crime chegou a parar na portaria de um prédio e pedir um copo de água para o porteiro. Nesse momento, ele foi flagrado por câmeras de segurança. Após sair da frente da portaria do condomínio, a vítima relatou que o homem parou em uma rua do bairro e foi então que ela aproveitou para fugir.O suspeito teria mandado a jovem permanecer no local, pois ele voltaria para pegar o dinheiro.

Ela continuou andando sozinha até achar um hotel. Ainda segundo a jovem, a recepcionista do hotel pediu um táxi para ela voltar ao hotel em que estava hospedada e encontrar o namorado. Chegando lá, eles foram direto para delegacia registrar o caso.

O casal registrou o crime nas delegacias de Itapuã, do Turista, que fica no Centro Histórico de Salvador, e na Central de Flagrantes, na região do Iguatemi. De acordo com a delegada titular da Deltur, Marita Silva, a polícia trabalha para identificar o autor do crime.

A mulher recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, pois, além do estupro, ela bateu um do joelhos na pedra, e passou por exame no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O casal, que ficaria durante toda a semana em Salvador, diante da situação, decidiu antecipar o retorno a Teresina, voltou à capital do Piauí nesta quinta-feira (9).