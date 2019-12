Túnel escavado por bandidos estava embaixo do cofre do Banco do Brasil 

PUBLICIDADE 

O túnel de 63 metros, cavado por bandidos e que levava até a central administrativa do Banco do Brasil, já estava embaixo do cofre quando houve o confronto com da polícia com os suspeitos. Dois morreram, um baleado sobreviveu e outros seis foram presos neste domingo (22).

O caso ocorreu em Campo Grande-MS. A polícia chegou ao galpão da quadrilha e flagrou o grupo cavando o túnel para roubar o banco.

Os policiais ainda encontraram uma grande pilha de sacos com as terras retiradas, durante construção do túnel. Houve a troca de tiros e a polícia também apreendeu três veículos, sendo duas caminhonetes com placas de Pernambuco, Ponta Porã e mais um caminhão.

De acordo com a polícia, o grupo já estava sendo investigado há seis meses e seriam pessoas de São Paulo e do Nordeste.

O suspeito ferido durante confronto com a polícia foi encaminhado ao hospital. Ele foi identificado como Bruno Oliveira de Souza, de 30 anos. De acordo com o hospital, o paciente deu entrada na unidade com histórico de ferimento por arma de fogo na mão.

Desde então, o paciente se encontra no Centro Cirúrgico por conta de diversas fraturas expostas tanto na mão direita quanto os dedos. Ele permanece sob escolta.