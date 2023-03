Tudo que você precisa saber sobre cursos a distância

Em um mundo cada vez mais tecnológico, os cursos Estácio, a Faveni Graduação e outras inúmeras instituições de ensino a distância oferecem diferentes cursos para estudantes de todas as regiões do país estudarem de onde e quando quiserem, sendo uma grande oportunidade na tomada de decisão de realizar o ensino superior.

Neste texto, iremos compartilhar tudo que você precisa saber sobre a graduação EAD, suas características e benefícios, para que você não tenha nenhuma dúvidas sobre o assunto. Vamos lá?

O que é e como funciona a educação à distância?

Muitas pessoas podem não saber, mas o ensino à distância foi criado a partir de uma necessidade. Com o aumento de centros urbanos e a evolução da tecnologia dentro dos setores de subsistência, como comércio, indústria, saúde, entre outros, foi preciso que as metodologias de ensino fossem mais modernizadas, com o objetivo de tornar a educação mais acessível a todos.

Com uma rotina de trabalho muitas vezes corriqueira e mais os afazeres domésticos obrigatórios, muitas pessoas deixam de lado o sonho por um diploma, a vontade de se especializar em algo. O ensino EAD é a melhor opção, principalmente para essas pessoas, que procuram maneiras de conciliar a vida pessoal e profissional com a acadêmica. Os cursos a distância oferecem todo o conhecimento a partir de uma plataforma online, que pode ser acessada de qualquer aparelho eletrônico com acesso a internet.

Muitos preferem o estudo à distância, principalmente porque é uma forma mais prática de facilitar o dia a dia do estudante, facilitando no momento de montar um cronograma de estudos que favorece o aluno, já que ele próprio pode decidir o melhor horário para assistir às aulas.

Algumas instituições de ensino também oferecem a modalidade semipresencial, onde o estudante aprende os conteúdos teóricos em casa e utiliza a prática uma ou duas vezes por semana na universidade. Muitas das escolas e faculdades EAD possuem uma sede presencial para que o estudante utilize uma biblioteca, computadores, laboratórios sempre que achar necessário.

Outro ponto interessante da graduação EAD é que ela oferece flexibilidade ao aluno, para que ele possa estudar de qualquer lugar e em qualquer horário, além das aulas serem modernas e mais práticas, com professores renomados do setor.

Como escolher a melhor faculdade de ensino à distância?

Antes de ingressar em qualquer instituição de ensino EAD é importante saber se o curso possui reconhecimento pelo MEC (Ministério da Educação) e procurar os indicadores do Índice Geral dos Cursos (IGC). Além disso, é importante pesquisar para saber se a metodologia de ensino aplicada na instituição é de qualidade, a avaliação dos alunos que já estudaram lá, o corpo docente e a experiência que a organização tem no mercado. Se a instituição possuir um polo presencial, vale a pena visitar para conhecer como é o local e tirar todas as suas dúvidas com os colaboradores que trabalham lá, além de entender também como é o relacionamento dos profissionais com os alunos.

Existem muitas faculdades e escolas de especialização que oferecem cursos à distância, e o surgimento de novas instituições é crescente, ou seja, cada vez mais o ensino EAD está se tornando popular e mais acessível. É um ganho para a população, pois as pessoas podem ter mais acesso a um ensino democrática e melhorar a educação do país.

Gostou de conhecer melhor sobre os cursos EAD? Invista no seu futuro com essa oportunidade de ensino!