Tubarão-tigre é capturado por pescadores no litoral do RN

Nesta terça-feira, 19, durante uma pescaria um tubarão-tigre foi capturado na praia de Barreiras, na cidade de Macau, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte. O tubarão é uma fêmea, da espécie tigre e possivelmente de idade avançada.

O animal foi capturado em alto-mar e levado para a areia, onde foi repartido e distribuído para a comunidade, segundo biólogo e presidente da Associação dos Tubarões da Costa, Lucas Werver.

As informações foram repassadas à associação pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca, responsável pelo monitoramento da região.

Esse tipo de animal é comum na região e que a pesca é autorizada, já que o tubarão não consta na lista das espécies ameaçadas em extinção na lista do Ministério do Meio Ambiente. Assim, não se configura crime ambiental.

“É uma espécie que é comum em nosso litoral, ocorre durante todo o ano. E a gente sempre alerta também sobre a importância dos tubarões para o ecossistema marinho. São espécies do topo da cadeia alimentar, regulam populações de peixes, moluscos, crustáceos, e também se alimentam de animais mortos, com idade mais avançada, de carcaças, então impedem que doenças se propagem no meio”, explicou o biólogo.